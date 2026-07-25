أخبار من السعودية.. تدقيق التخصصات العلمية يؤجل إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين

إعلان النتائج

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - كشفت مصادر مطلعة لـ«اليوم» اكتمال جاهزية حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، ورفعها إلى وزارة التعليم لاعتمادها وإعلانها الموحد، مرجعةً تأخر صدورها عن الخميس الماضي إلى أعمال التدقيق النهائي للبيانات ومسميات التخصصات.وأوضحت المصادر أن الجهات المختصة تجري مراجعة دقيقة للتأكد من صحة البيانات المسجلة للمتقدمين، مضيفةً أن هذه الإجراءات تشمل مراجعة مسميات التخصصات العلمية لكل معلم ومعلمة قبل اعتماد الحركة وإعلانها رسميًا.وبيّنت أن الوزارة تواصل استكمال عمليات التحقق لضمان دقة النتائج قبل صدورها وإتاحتها للمستفيدين، لافتةً إلى أن قرارات النقل ترتبط بشكل مباشر بالاحتياج الفعلي للمدارس والتخصصات التعليمية المطلوبة.وأكدت المصادر أن إعلان النتائج سيكون شاملًا لجميع إدارات التعليم في توقيت زمني موحد، مشيرةً إلى أن المتقدمين سيتمكنون من الاستعلام عن نتائجهم عبر القنوات والمنصات الرسمية فور انتهاء إجراءات الاعتماد النهائي.وتحظى حركة النقل باهتمام شاغلي الوظائف التعليمية؛ لكونها تتيح الانتقال إلى مدارس أقرب إلى مقار سكنهم. وتتم عملية النقل وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يتناسب مع التخصصات المتاحة داخل نطاق إدارة التعليم.وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات إدارات التعليم للعام الدراسي المقبل لتوفير بيئة عمل مستقرة للكوادر، وتسهم نتائج الحركة في إعادة توزيع المعلمين والمعلمات وتحقيق التوازن الأكاديمي المطلوب في المدارس.