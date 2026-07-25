أخبار من السعودية.. لتنظيم العمل المدرسي.. احتساب الأنشطة اللامنهجية ضمن النصاب الأسبوعي للمعلمين

النصاب الأسبوعي للمعلمين

رفع جودة المخرجات التعليمية

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - اعتمد المركز الوطني للمناهج احتساب تنفيذ الفترات اللامنهجية ضمن النصاب الأسبوعي للمعلمين في المدارس.ويهدف القرار إلى ضمان تنفيذ البرامج التربوية بانتظام، وتعزيز دور الكوادر التعليمية في بناء شخصية الطالب ضمن إطار العمل المدرسي.وأوضح الدليل التنظيمي للمركز أن الفترات اللامنهجية تشمل الأنشطة المنفذة خارج الحصص الصفية المعتادة، مبينًا أن هذه الأنشطة تتضمن البرامج التربوية والتوعوية والثقافية التي تخضع لتنظيم زمني محدد يحقق التكامل مع الأهداف التعليمية.وأشار المركز إلى أن إدراج هذه البرامج ضمن النصاب النظامي يعزز مشاركة المعلمين في تنفيذها بفاعلية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تضمن أداء المهام التربوية الموكلة إليهم دون أن تكون عبئاً خارج إطار العمل المدرسي المعتمد.وأكد أن هذا التنظيم يسهم بشكل مباشر في رفع جودة المخرجات التعليمية الشاملة، مضيفًا أنه يحقق في الوقت ذاته الاستفادة المثلى من الزمن المدرسي المخصص للطلاب في اليوم الدراسي.وذكر المركز الوطني للمناهج أن القرار يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تفعيل الدور التربوي الشامل للمدرسة، مشيرًا إلى أن الهدف يتركز على تنمية الجوانب السلوكية والقيمية والاجتماعية للطلاب، لتسير جنباً إلى جنب مع مساراتهم الأكاديمية.