أخبار من السعودية.. وزير الدفاع ونظيره التركي يبحثان سبل تعزيز وتطوير التعاون العسكري

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 11:48 مساءً كتب شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزير الدفاع الوطني التركي ياشار غولر.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين الشقيقين، واستعراض سعيهما المشترك لجهود إحلال السلام بالمنطقة في ظل تطوراتها الراهنة، ومناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية.

