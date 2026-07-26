تابع الان خبر قوات يونانية تسقط صاروخين باليستيين في السعودية أطلقا من اليمن حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أفادت وكالة “رويترز” بأن منظومات دفاع جوي تشغلها قوات مسلحة يونانية أسقطت صاروخين باليستيين في السعودية أطلقا من اليمن.

وقالت مصادر أمنية يونانية لوكالة “رويترز” إن “منظومة دفاع جوي يشغلها أفراد قوات مسلحة يونانيون في السعودية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن اليوم السبت وكانا يستهدفان مصافي نفط في ينبع”.

وأضاف أحد المصادر “جرى شن الهجوم بصاروخين باليستيين واستهدف المصافي في ينبع”، مضيفا أن الصاروخين أطلقا من اليمن.

وأكد مصدر ثان اعتراض الصاروخين.

وأصدر الدفاع المدني السعودي إنذارا عاجلا في ينبع لتحذير السكان من الخطر.

وكانت عملية الاعتراض التي جرت اليوم السبت هي المرة الثانية التي يشغل فيها اليونانيون هذه المنظومة.

وتنشر اليونان بطارية دفاع جوي من طراز “باتريوت” أمريكي الصنع، يشغلها أفراد يونانيون، في السعودية منذ عام 2021 بموجب اتفاق يهدف للمساعدة على حماية البنية التحتية للطاقة في المملكة.