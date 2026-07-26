أخبار من السعودية.. صور| سلال الخير السعودية ترسم الابتسامة على وجوه أطفال غزة

سلال الخير السعودية

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 07:42 صباحاً كتب شريف احمد - يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إيصال سلال الخير الغذائية إلى مراكز النزوح جنوب قطاع غزة، في إطار جهوده الإنسانية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من معاناة الأسر النازحة، بما يسهم في إدخال السرور على الأطفال في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.وتوفر السلال الغذائية الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة وتخفف من أعبائها المعيشية، فيما تجسد فرحة الأطفال عند تسلّم المساعدات الأثر الإنساني للمشروع في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.وتنفذ الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، مشروع سلال الخير ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما يضمن وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز الأمن الغذائي للأسر المتضررة داخل القطاع.