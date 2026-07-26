أخبار من السعودية.. عاجل السفارة في تركيا تحذر من احتمال حدوث سيول وفيضانات بـ5 ولايات

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 07:42 صباحاً كتب شريف احمد - حذرت السفارة في تركيا من احتمال حدوث سيول وفيضانات مفاجئة، وانهيارات أرضية، وصواعق، وتساقط البَرَد، ورياح قوية وعواصف، بالإضافة إلى اضطرابات في حركة المواصلات، اليوم الأحد 26 يوليو 2026، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى الساعة 06:00 مساءً.

وأفادت السفارة بأنه وفقًا لما ورد من الجهات التركية، فإنه من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة اليوم الأحد على المناطق الداخلية من وسط منطقة البحر الأسود، حيث تشمل الحالة الجوية المناطق الداخلية من ولايات سامسون، وأوردو، وغيرسون، بالإضافة إلى محيط ولايتي أماسيا وتوكات.

وطالبت السفارة بتوخي الحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة واتخاذ الاحتياطات اللازمة.