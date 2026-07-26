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أخبار من السعودية.. "البيئة" تدعو إلى حماية الحيوانات الأليفة من حرارة الصيف

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عبدالله العماري - الرياض 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. "البيئة" تدعو إلى حماية الحيوانات الأليفة من حرارة الصيف 1/2
  • أخبار من السعودية.. "البيئة" تدعو إلى حماية الحيوانات الأليفة من حرارة الصيف 2/2

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 03:29 مساءً كتب شريف احمد - دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مُلّاك الحيوانات الأليفة إلى توفير الحماية لها من تداعيات الحر الشديد خلال الصيف، مشددة على ضرورة تهيئة أماكن الإيواء وتوفير المياه والأطعمة لتجنب الإضرار بها.
وحثت الوزارة القائمين على رعاية الحيوانات على إبعادها عن أشعة الشمس المباشرة خلال فترات الذروة، مشددة على أهمية تفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل يوميًا، مع الالتزام ببرامج التطعيم المستمرة.

الرفق بالحيوان

وطالبت الوزارة المُلّاك بتطبيق معايير ومتطلبات الرفق بالحيوان لضمان عدم إلحاق الأذى بها إبان موجات الحر، ولفتت إلى أهمية تعزيز هذا المبدأ وفقًا للضوابط الواردة في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونوهت بضرورة متابعة الحالة الصحية للحيوانات عبر الاستعانة بالطبيب البيطري المختص للكشف عليها وتقديم الرعاية اللازمة، مضيفةً أن تحصين الحيوانات يشكل ركيزة أساسية لحمايتها من الأمراض المختلفة ومنع انتقال العدوى بينها.
وذكرت الوزارة أن الرفق بالحيوان يعد مسؤولية دينية وأخلاقية تقع على عاتق المُلّاك والقائمين على الرعاية، مبينةً أن هذا الالتزام يمثل أحد العوامل الرئيسة للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية ورفع كفاءة إنتاجها للحد من مخاطر الصيف.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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