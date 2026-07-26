أخبار من السعودية.. مكة.. رصد 7 آلاف مخالفة في أسواق النفع العام خلال 6 أشهر

أخبار متعلقة اليوم الدولي للمانجروف.. احتفاء عالمي وجهود سعودية لحماية النظام الإيكولوجي حواجز وعزل كهربائي.. اشتراطات جديدة لمسابح الشقق والفلل السياحية

رصد المخالفات

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 03:29 مساءً كتب شريف احمد - تواصل إدارة الرقابة والامتثال بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ مهامها الرقابية والإشرافية، من خلال متابعة أعمال أسواق النفع العام والمسالخ في جميع محافظات المنطقة، بما يسهم في تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وحماية صحة المستهلك.وتشرف الإدارة على 106 أسواق نفع عام موزعة على مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 44 مسلخًا، عبر منظومة رقابية يعمل بها 149 مأمور ضبط و74 مراقبًا، يباشرون أعمالهم الميدانية على مدار الساعة لضمان الالتزام بالاشتراطات النظامية والصحية.وأظهرت بيانات منصة «ميداني»، المعنية برصد المخالفات ورفعها آليًا، تسجيل 6,998 مخالفة رصدتها الإدارة خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، فيما بلغ عدد المحاضر المغلقة 6,507 محاضر، في حين بلغ عدد المحاضر قيد التنفيذ 195 محضرًا، بما يعكس استمرار الجهود الرقابية ومتابعة استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.وسجلت محافظة جدة أعلى عدد من المخالفات المرصودة في أسواق النفع العام، بواقع 3,474 مخالفة، تلتها محافظة الطائف بـ2,206 مخالفات، في إطار الجولات الرقابية المستمرة التي تنفذها الإدارة في مختلف محافظات المنطقة.وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن الفرع مستمر، من خلال إدارة الرقابة والامتثال، في الإشراف والمتابعة الميدانية لأسواق النفع العام والمسالخ، وتعزيز أعمال الرقابة والتفتيش على مدار الساعة، بما يحقق الامتثال للأنظمة والتعليمات، ويرفع مستوى السلامة وجودة الخدمات، ويحافظ على صحة المستهلك والبيئة.