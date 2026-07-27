أخبار من السعودية.. للوقاية من العدوى.. "وقاء" يحث المربين على عزل الحيوانات المجهضة

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - حثّ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» مربي الماشية على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية، والحد من انتشار الأمراض المعدية والوبائية، بما يضمن استدامة الإنتاج ويحافظ على الصحة العامة.

وأوضح المركز أن حالات الإجهاض في الحيوانات تُعد من أبرز التحديات التي تواجه قطاع تربية الماشية، نظرًا لما تسببه من خسائر اقتصادية مباشرة تتمثل في فقدان المواليد، إلى جانب انخفاض الإنتاجية وارتفاع تكاليف العلاج، لافتًا إلى أن بعض مسببات الإجهاض، مثل مرض البروسيلا، تُعد أمراضًا مشتركة قد تنتقل إلى الإنسان وتشكل خطرًا على صحته. برامج التحصين البيطري وأكد «وقاء» أهمية الالتزام ببرامج التحصين البيطري المعتمدة، وعزل الحيوانات المجهضة وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، والمحافظة على نظافة الحظائر ومصادر المياه والأعلاف، والتخلص الآمن من الأجنة والمشيمة، إضافة إلى استخدام معدات الوقاية الشخصية عند التعامل مع الحيوانات أو مخلفاتها.

ودعا المركز المربين إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي حالات إجهاض تُسجل في الحيوانات عبر الرقم الموحد 8002470000، بما يسهم في سرعة الاستجابة والحد من انتشار الأمراض، وحماية الثروة الحيوانية، وتعزيز الأمن الحيوي في المملكة.