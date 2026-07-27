أخبار من السعودية.. اتفاقية تعاون بين الداخلية و"سبل" في مجالات التحول الرقمي

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - وقّع صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المُكلّف، ومعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي (سبل) المهندس آنف بن أحمد أبانمي، اتفاقية تعاون.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي.وتسهم الاتفاقية في تعزيز جودة الخدمات وكفاءة الأداء، وتحقيق أفضل مستويات الخدمة للمستفيدين.