أخبار من السعودية.. "الملك سلمان للإغاثة" يتكفل بعلاج طفل فلسطيني مصاب باللمفاوية النسيجية

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - ضمن أيادي الخير والعطاء التي تمدها المملكة العربية السعودية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لخدمة الأشقاء الفلسطينيين، تكفل المركز بعلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفل الفلسطيني اليتيم "صابر إسحاق محمد سليمان"، البالغ من العمر 4 سنوات، الذي يعاني اشتباهًا بإصابته بمرض اللمفاوية النسيجية.
يأتي ذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لعلاج مرضى السرطان من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان.
وشملت الخطة الطبية استكمال الفحوصات التشخيصية اللازمة لتأكيد الحالة، بما يشمل إجراء فحص رحلان الهيموجلوبين (Hemoglobin Electrophoresis)، إلى جانب الفحوصات الجينية عند الحاجة، تمهيدًا لتحديد التشخيص النهائي ووضع الخطة العلاجية المناسبة، مع متابعة حالته من قبل فريق طبي متخصص في مركز الحسين للسرطان.
يأتي ذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لعلاج مرضى السرطان من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان.
وشملت الخطة الطبية استكمال الفحوصات التشخيصية اللازمة لتأكيد الحالة، بما يشمل إجراء فحص رحلان الهيموجلوبين (Hemoglobin Electrophoresis)، إلى جانب الفحوصات الجينية عند الحاجة، تمهيدًا لتحديد التشخيص النهائي ووضع الخطة العلاجية المناسبة، مع متابعة حالته من قبل فريق طبي متخصص في مركز الحسين للسرطان.