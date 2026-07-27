أخبار من السعودية.. انطلاق جلسات اليوم الأول من المسابقة الدولية الرابعة للقرآن بدول البلقان

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الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - انطلقت اليوم جلسات اليوم الأول من التصفيات النهائية للمسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم لدول البلقان، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في البوسنة والهرسك، بالتعاون مع الاتحاد الإسلامي بجمهورية مقدونيا الشمالية، وذلك في العاصمة سكوبيه، بمشاركة (200) متسابق ومتسابقة يمثلون (29) دولة، يتنافسون في خمسة فروع.
وشهدت جلسات اليوم الأول خلال فترتين (صباحية ومسائية) استماع لجنة التحكيم المكوّنة من خمسة محكّمين متخصصين، إلى تلاوات (60) متسابقًا ومتسابقة، جرى تقييمهم وفق المعايير العلمية المعتمدة التي تراعي سلامة الحفظ، وجودة الأداء، وأحكام التجويد، في أجواء اتسمت بالتميز والتنافس، وبحضور عدد من العلماء والمشايخ ورؤساء المؤسسات الإسلامية وممثلي الجهات المنظمة.
عبّر عدد من المتسابقين وأعضاء الوفود المشاركة عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المسابقة الدولية، مثمنين جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم، وما تقدمه من برامج ومبادرات قرآنية تسهم في رعاية حفظة كتاب الله، وتعزيز ارتباط المسلمين بالقرآن الكريم.
وتتواصل أعمال المسابقة خلال الأيام المقبلة باستكمال جلسات التصفيات في الفروع الخمسة، تمهيدًا لإعلان النتائج وتكريم الفائزين في الحفل الختامي، الذي يقام يوم الأربعاء 15 صفر 1448هـ، وسط حضور رسمي وإسلامي واسع من دول البلقان، بما يجسد رسالة المملكة في دعم العمل الإسلامي وخدمة القرآن الكريم وأهله على المستوى الدولي.
وشهدت جلسات اليوم الأول خلال فترتين (صباحية ومسائية) استماع لجنة التحكيم المكوّنة من خمسة محكّمين متخصصين، إلى تلاوات (60) متسابقًا ومتسابقة، جرى تقييمهم وفق المعايير العلمية المعتمدة التي تراعي سلامة الحفظ، وجودة الأداء، وأحكام التجويد، في أجواء اتسمت بالتميز والتنافس، وبحضور عدد من العلماء والمشايخ ورؤساء المؤسسات الإسلامية وممثلي الجهات المنظمة.
مبادرات قرآنية
عبّر عدد من المتسابقين وأعضاء الوفود المشاركة عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المسابقة الدولية، مثمنين جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم، وما تقدمه من برامج ومبادرات قرآنية تسهم في رعاية حفظة كتاب الله، وتعزيز ارتباط المسلمين بالقرآن الكريم.
وتتواصل أعمال المسابقة خلال الأيام المقبلة باستكمال جلسات التصفيات في الفروع الخمسة، تمهيدًا لإعلان النتائج وتكريم الفائزين في الحفل الختامي، الذي يقام يوم الأربعاء 15 صفر 1448هـ، وسط حضور رسمي وإسلامي واسع من دول البلقان، بما يجسد رسالة المملكة في دعم العمل الإسلامي وخدمة القرآن الكريم وأهله على المستوى الدولي.