أخبار من السعودية.. هاتفيًا.. ولي العهد يهنئ آندي بيرنهام بتعيينه رئيسًا لوزراء بريطانيا

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية آندي بيرنهام، عبر خلاله عن تهنئته له بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق والسداد، منوهًا بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.
فيما أعرب دولته عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.
كما أعرب خلال الاتصال عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدًا دعم بلاده لأمن المملكة وسيادتها.
كما جرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
فيما أعرب دولته عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.
كما أعرب خلال الاتصال عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدًا دعم بلاده لأمن المملكة وسيادتها.
كما جرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.