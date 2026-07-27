منصة في جوانجزو تفتح باب تصدير الدراجات الصينية أمام مستوردي 50 دولة

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 27 يوليو 2026 05:41 صباحاً - تواصل منصة «Source of Bikes» المتخصصة في تصدير الدراجات الهوائية والكهربائية من الصين تثبيت موقعها في سوق التوريد الموجّه للشركات، مسجّلة حجم تصدير سنوي يبلغ نحو ثلاثون ألف دراجة، موزّعة على أكثر من خمسين سوقاً حول العالم، وفق البيانات التي تعلنها المنصة على بوابتها الإلكترونية.

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وتشير مؤشرات الأداء المعلنة إلى أن المنصة راكمت خبرة تشغيلية تتجاوز خمسة عشر عاماً في التصدير، وهي مدة تضعها ضمن الفئة الأقدم نسبياً بين بيوت التوريد العاملة من جنوب الصين، وتمنحها أفضلية في التفاوض على أسعار المصانع وحجوزات الشحن مقارنة بالوسطاء حديثي النشأة.

وعلى مستوى تنوّع المحفظة، تدير المنصة خمس عشرة فئة من الدراجات تمتد من دراجات الطرق والدراجات الجبلية ودراجات المدينة إلى الدراجات القابلة للطي ودراجات الإطار العريض ودراجات الأطفال، إضافة إلى قطع الغيار والإكسسوارات، وهو اتساع يتيح استيعاب طلبات أسواق متباينة القدرة الشرائية داخل الحاوية الواحدة.

غير أن ثقل الأداء يميل بوضوح نحو الدراجات الكهربائية، التي تحتل واجهة العرض بمحركات قوية وبطاريات ليثيوم مدمجة ومدى تشغيل يصل إلى مئة كيلومتر، وهو ترتيب يعكس قراءة المنصة لاتجاه الطلب العالمي الذي تحوّل خلال السنوات الأخيرة من الدراجة التقليدية إلى الكهربائية، لا سيما في الأسواق الأوروبية والخليجية.

وتراهن المنصة في تطوير أدائها على خدمة التصنيع بالعلامة التجارية الخاصة متعاونة مع عشرات المصانع الصينية، بوصفها الرافعة الأساسية لرفع هامش الربح لدى المستورد وتحويله من مجرد موزّع إلى صاحب علامة، وهي خدمة تشمل تخصيص الشعار والألوان وتعديل المواصفات الفنية والتغليف الحامل لهوية العميل.

ويُقاس نضج الأداء التشغيلي للمنصة بوضوح جدولها الزمني المعلن، إذ تُشحن العينة الأولية جواً خلال سبعة إلى عشرة أيام، ويستغرق الإنتاج بين خمسة وعشرين وخمسة وثلاثين يوماً بعد دفعة أولى بنسبة ثلاثين بالمئة، مع تقارير تصوير أسبوعية من خط الإنتاج وفحص جودة لكل دراجة قبل التغليف — وهي مؤشرات انضباط نادراً ما تُفصح عنها منصات التوريد المنافسة.

كما يعكس الحد الأدنى للكميات سياسة تسعير موجّهة لاستقطاب المستوردين متوسطي الحجم، إذ يبدأ الطلب بكميات مرنة بالعلامة الخاصة، مع إتاحة دمج أكثر من موديل ولون في الحاوية نفسها، وهو ترتيب يخفّض عتبة الدخول ويقلّل مخاطرة الطلبية الأولى.

وفي جانب الامتثال، توسّع المنصة نطاق تغطيتها للشهادات الفنية بما يشمل «CE» و«ISO 4210» و«EN 15194» للدراجات الكهربائية، إلى جانب «SASO» و«SABER» المخصصتين للسوق السعودي، وهو مؤشر على أن السوق الخليجي يمثّل وجهة ذات أولوية في خارطة تصريف المنصة.

أما على مستوى الأداء الرقمي، فتعتمد المنصة استراتيجية تعدد لغوي تغطي ست لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والروسية، في مسعى لتوسيع قاعدة الزيارات العضوية خارج النطاق العربي والإنجليزي، مسنودة بأقسام محتوى تشمل دليل المستورد والأسئلة المتكررة ومدونة متخصصة.

ويبدو نموذج التقاط العملاء المحتملين مصمّماً لخدمة معدل التحويل أكثر من خدمة الشكل، إذ اختُصر طلب عرض السعر إلى حقلين فقط هما نوع الدراجة والكمية المستهدفة، مع خيارات مصاغة بلغة التجارة الفعلية تشمل حاوية عشرين قدماً وحاوية أربعين قدماً والشحن بالمتر المكعب والعينة التجريبية، فيما تتوزع قنوات المتابعة بين واتساب والبريد الإلكتروني ورمز «WeChat».

ويرجّح مراقبون للسوق أن تستفيد منصات التوريد المتخصصة من النمو المتسارع في الطلب على وسائل التنقل الخفيفة في الأسواق العربية والأفريقية، وسط توجه حكومي في عدد من الدول لتشجيع الدراجات وخفض الاعتماد على الوقود، وهو ما قد ينعكس على أحجام التصدير خلال المواسم المقبلة.