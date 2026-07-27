أخبار من السعودية.. عبر «نور».. التعليم تعتمد نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 05:18 مساءً كتب شريف احمد - اعتمدت وزارة التعليم رسمياً نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، وبدأت بنشرها تدريجياً عبر نظام «نور» الإلكتروني. ودعت الوزارة المستفيدين لمتابعة حساباتهم للاستعلام عن النتائج واستكمال الإجراءات اللاحقة.

ويجري العمل حالياً على رفع النتائج واعتمادها إلكترونياً في النظام لإتاحة الاطلاع عليها بشكل كامل.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الوزارة وتأكيداً لما نشرته ”الخليج 365” في وقت سابق.

ودعت الوزارة جميع المتقدمين والمتقدمات إلى متابعة حساباتهم الشخصية في نظام «نور» لمعرفة حالة طلبات النقل الداخلي. مؤكدة أهمية استكمال أي إجراءات لاحقة وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة بعد ظهور النتيجة.