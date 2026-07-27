الارشيف / اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. المملكة تدين تعرضها لاعتداءات من مليشيات تابعة لإيران بالعراق.. وتؤكد حقها في الرد

0 نشر
واس- الرياض 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. المملكة تدين تعرضها لاعتداءات من مليشيات تابعة لإيران بالعراق.. وتؤكد حقها في الرد

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 05:18 مساءً كتب شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءاتٍ مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق.
وأكدت المملكة عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وحقها في الرد على مصادر العدوان، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا