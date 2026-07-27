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أخبار من السعودية.. "الأمن البيئي" يضبط مخالفًا لتفريغ مواد خرسانية في المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. "الأمن البيئي" يضبط مخالفًا لتفريغ مواد خرسانية في المدينة المنورة

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 05:18 مساءً كتب شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية المصرية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة المدينة المنورة، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه، وأحالته للجهات المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.
ضبط خالف لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في المدينة المنورة - إكس

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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