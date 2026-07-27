أخبار من السعودية.. 10 إدارات مستحدثة ضمن الهيكلة التنظيمية الجديدة لقطاعات التعليم

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التنظيم الجديد

خطة معتمدة

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 05:18 مساءً كتب شريف احمد - أقرت وزارة التعليم هيكلة تنظيمية جديدة لإدارات التعليم تستهدف إعادة توزيع الوحدات الإدارية والخدمات المركزية لرفع كفاءة الأداء.وتتضمن الهيكلة الحديثة استحداث وحدات إدارية متخصصة ترتبط مباشرة بمدير عام التعليم ومساعده لضمان وضوح المسؤوليات.شمل التنظيم الجديد استحداث إدارات معنية بدعم اتخاذ القرار وتقويم الأداء المعرفي والمهاري والتطوير والتحول وجودة الخدمات.كما تضم الهيكلة إدارات متخصصة في مجالات القبول والوعي الفكري وأداء التعليم والإدارة المدرسية والطفولة المبكرة وتنمية القدرات.تضمنت الخطة المعتمدة إنشاء فرق متخصصة لتقديم الدعم الطلابي والخدمات النفسية والاجتماعية والتربوية داخل المنظومة.وأشارت وزارة التعليم إلى أن بعض الخدمات ستُدار بصورة مركزية لخدمة جميع إدارات التعليم بمختلف المناطق.وأوضحت الهيكلة أن الإدارة المركزية للخدمات تهدف إلى توحيد الجهود وضمان جودة المخرجات في الوقت الراهن، لافتة إلى إمكانية التوسع مستقبلاً في نطاق هذه الخدمات المركزية لتشمل قطاعات واحتياجات أوسع.