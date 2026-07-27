أخبار من السعودية.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره العُماني

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور والدفع بالجهود الدبلوماسية المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.