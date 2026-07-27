أخبار من السعودية.. جامعة الأميرة نورة تُطلق نظام "التسريع الأكاديمي" للطالبات المستجدات

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل، نظام ”التسريع الأكاديمي“؛ بهدف تسريع المسار التعليمي للطالبات المقبولات في الجامعة للعام الجامعي 1448 هـ ، بما يتناسب مع قدراتهن وتميزهن العلمي، وتمكينهن من إتمام الدراسة الجامعية في مدة أقصر.

ويشتمل النظام على مسارين، الأول: ”التسريع الأكاديمي لاجتياز السنة التأسيسية“، الذي صُمم لطالبات المرحلة الثانوية المقبولات في جامعة الأميرة نورة، ويتيح التسكين المباشر في التخصصات دون الالتحاق بالسنة التأسيسية بالجامعة، وفق الضوابط المعتمدة، وتستكمل الطالبة بعد التسكين المباشر ما تبقى لها من مقررات لا يشملها نظام التسريع الأكاديمي.

ويُشترط للتقديم على هذا المسار أن تكون الطالبة مقبولة في السنة التأسيسية للكليات الصحية أو السنة التأسيسية لكلية الهندسة، وأن تكون حاصلة على نسبة مركبة لا تقل عن %89.

ويتمثل المسار الثاني في ”التسريع الجزئي“، الذي أُعد لطالبات المرحلة الثانوية المقبولات في جامعة الأميرة نورة، حيث يتيح إعفاء الطالبة من دراسة بعض المقررات بعد اجتياز اختبارات التحصيل العلمي المتخصصة بنجاح، على أن تكون مقبولة في إحدى كليات الجامعة، وهي: كلية التمريض، وكلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية العلوم، وكلية إدارة الأعمال، وأن تكون حاصلة على نسبة مركبة لا تقل عن 89%.

ويأتي نظام ”التسريع الأكاديمي“ ضمن حرص عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ لتعزيز التجربة التعليمية، والارتقاء بمخرجات التعلُّم، ودعم التميُّز الأكاديمي، من خلال توفير مسارات مرنة تسهم في تمكين الطالبات المتميزات من الاستفادة من قدراتهن العلمية.