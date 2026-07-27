أخبار من السعودية.. الأحد نهاية الفرص الإضافية لمقاعد الجامعات.. و"قبول" تنبه إلى مهلة التأكيد

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - تغلق المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» الأحد المقبل الموافق الثاني من أغسطس مرحلة إظهار الفرص المتبقية لحجز مقاعد القبول لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية في الجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الجامعي الجديد، مع اشتراط تأكيد الترشيح خلال 24 ساعة من وصول الإشعار، وإلا اعتُبر الترشيح مرفوضاً تلقائياً.

وتأتي هذه المرحلة ضمن إجراءات القبول للعام الجامعي الجديد، بعد انطلاقها في الثاني والعشرين من يوليو الجاري، بهدف إتاحة المقاعد الدراسية الشاغرة لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية في الجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني.

وأوضحت منصة «قبول» أن الترشيح في مرحلة الفرص الإضافية يتم تلقائياً عند توفر مقعد دراسي يتوافق مع رغبات المتقدم التي سبق تسجيلها، وبناءً على الشواغر المتاحة في المؤسسات التعليمية المشاركة.

وبيّنت أن المتقدم يتلقى إشعاراً فورياً عند ترشيحه عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، يتضمن تفاصيل الفرصة الجديدة، بما يتيح له اتخاذ القرار خلال المهلة المحددة.

وأكدت المنصة أن مدة تأكيد القبول في مرحلة الفرص الإضافية حُددت بـ24 ساعة فقط، تبدأ من لحظة وصول الإشعار إلى المتقدم، مشددة على أن عدم تأكيد القبول خلال هذه الفترة يُعد رفضاً تلقائياً للفرصة المتاحة.

وحذرت «قبول» المتقدمين من تجاوز المهلة الزمنية المقررة، نظراً لاعتماد النظام على سرعة استثمار المقاعد الشاغرة وإعادة طرحها للمتقدمين المستحقين وفق ترتيب الرغبات والشواغر المتاحة.

وأشارت المنصة إلى أن قبول المتقدم لفرصة الترقية أو رفضها لا يفقده الأهلية للاستفادة من فرص ترقية أخرى خلال هذه المرحلة، إذ يبقى مؤهلاً لأي فرص مستقبلية حتى انتهاء المهلة المحددة لإظهار الفرص الإضافية.

وأضافت أن النظام يواصل تحديث الفرص الإضافية كل 24 ساعة، بما يتيح إعادة توزيع المقاعد الشاغرة بصورة مستمرة وفق الرغبات المسجلة وتوفر المقاعد في الجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني.

ويُعد إغلاق المرحلة في الثاني من أغسطس نهاية فترة إظهار الفرص المتبقية للقبول، ما يجعل سرعة متابعة الإشعارات الإلكترونية والرسائل النصية وتأكيد الترشيح خلال المهلة المحددة عاملاً أساسياً للاستفادة من المقاعد المتاحة قبل انتهاء إجراءات القبول للعام الجامعي الجديد.