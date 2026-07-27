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أخبار من السعودية.. حملة رقابية مشتركة لضبط المستحضرات البيطرية المخالفة في الأسواق

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عبدالله العماري - الرياض 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. حملة رقابية مشتركة لضبط المستحضرات البيطرية المخالفة في الأسواق 1/3
  • أخبار من السعودية.. حملة رقابية مشتركة لضبط المستحضرات البيطرية المخالفة في الأسواق 2/3
  • أخبار من السعودية.. حملة رقابية مشتركة لضبط المستحضرات البيطرية المخالفة في الأسواق 3/3

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - نفذ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، وهيئة الغذاء والدواء، حملة رقابية شاملة على الصيدليات والمنشآت البيطرية بكافة مناطق المملكة، لضبط المستحضرات والتحقق من سلامتها.
واستهدفت الجولات التفتيشية الميدانية المشتركة التأكد من التزام المنشآت العاملة في القطاع البيطري بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
وركزت الفرق الرقابية على التحقق من نظامية المستحضرات المتداولة لضمان مأمونيتها المطلقة للاستخدام الحيواني.
حملة رقابية مشتركة لضبط المستحضرات البيطرية المخالفة في الأسواق

اشتراطات تنظيمية


بينت الجهات المنفذة أن الحملة تسعى لرفع مستوى وعي أصحاب العلاقة بأهمية التقيد الصارم بالاشتراطات التنظيمية.
وأوضحت أن هذا الإجراء يسهم بشكل مباشر في تعزيز سلامة الأدوية البيطرية ورفع مستوى الامتثال بالأسواق.
حملة رقابية مشتركة لضبط المستحضرات البيطرية المخالفة في الأسواق

تحركات رقابية


وتأتي هذه التحركات الرقابية المكثفة ضمن تنسيق مشترك بين الجهات المعنية لتعزيز جودة القطاع البيطري.
وتهدف هذه الجهود مجتمعة إلى توفير حماية مستدامة للثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز منظومة الأمن الحيوي في المملكة.
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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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