أخبار من السعودية.. بالتفاصيل.. خطة وطنية لإعلان خلو السعودية من أمراض الخيل

التهاب الشرايين الفيروسي

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - ناقش المجلس البيطري للخيل بالمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" في الرياض، خطة إعلان خلو المملكة من مرض التهاب الشرايين الفيروسي، ومتابعة الرصد الوبائي المحلي والعالمي لأمراض الخيل خلال عام 2026.ويهدف الاجتماع إلى بحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز صحة الخيل ورفع كفاءة منظومة الوقاية والرصد الوبائي في المملكة.واستعرض الاجتماع سير تنفيذ خطة الرصد المرضي الدوري لأمراض الخيل بمختلف المناطق، إلى جانب تقييم الوضع الوبائي المحلي والعالمي، كما ناقش المجتمعون خطط الاستعداد والتعامل مع المخاطر الوبائية خلال عام 2026.واطلع المجلس على خطة اعتماد خلو المملكة من مرض التهاب الشرايين الفيروسي لدى الخيل تمهيداً لتقديمها للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة المملكة في الصحة الحيوانية ودعم حركة تجارة وتنقل الخيول.وبحث المشاركون دور مختبرات مركز «وقاء» في تنفيذ الفحوصات الطبية المتقدمة لأمراض الخيل، كما استعرضوا مقترحاً لإطلاق حملات توعوية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الوعي بالإجراءات الوقائية والأمن الحيوي.وتناول الاجتماع مقترح تشكيل لجنة متخصصة للأمن الحيوي للخيل تكون تابعة للمجلس البيطري للخيل.ويسعى المقترح إلى تطوير منظومة الوقاية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية الثروة الحيوانية والمحافظة على صحة الخيول.