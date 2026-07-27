أخبار من السعودية.. «الدفاع»: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر مسيّرات أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة خلال الساعات الماضية، بعد محاولتها استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، أن المسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكداً نجاح الدفاعات الجوية في التعامل معها وإحباط الهجوم.

وشدد المالكي على أن المملكة تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها، كما تحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين، وفق ما تقتضيه الأنظمة والقوانين الدولية.