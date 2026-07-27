أخبار من السعودية.. ”المراجعين والمحاسبين“ تفتح التسجيل لاختبار الجاهزية المهنية اليوم.. والاختبار 29 أغسطس

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت هيئة المراجعين والمحاسبين فتح باب التسجيل في اختبار الجاهزية المهنية للمحاسبين، وذلك خلال اليوم 27 يوليو ويستمر حتى 8 أغسطس 2026، على أن يُعقد الاختبار يوم 29 أغسطس 2026 في مدن الرياض وجدة والدمام.وأوضحت الهيئة أن الاختبار يستهدف قياس مستوى الجاهزية المهنية للمحاسبين من خلال تقييم مهاراتهم العملية المتقدمة، وقدرتهم على تطبيق العمليات المحاسبية المختلفة في بيئة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك للراغبين في الحصول على شهادة الجاهزية المهنية للمحاسبين بعد إكمال برنامج ”جاهزية“ المعتمد من الهيئة.وبيّنت أن الاختبار يُجرى باللغة العربية، ويهدف إلى التحقق من امتلاك المتقدمين المعرفة التطبيقية والمهارات المهنية اللازمة لأداء المهام الوظيفية بكفاءة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل.ووفقًا للهيئة، يُقام الاختبار يوم السبت 29 أغسطس 2026 من الساعة 1:00 إلى 4:00 مساءً في مدن الرياض وجدة والدمام، فيما تبلغ رسوم التقديم 690 ريالًا.وأشارت الهيئة إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» يقدم دعمًا ماليًا للمجتازين من خلال برنامج دعم الشهادات المهنية، عبر تعويض رسوم اختبار الجاهزية المهنية بعد الحصول على الشهادة، بهدف تشجيع القوى العاملة الوطنية ومنظمات الأعمال والباحثين عن عمل على اكتساب الشهادات المهنية المعتمدة وتطوير مهاراتهم في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.