أخبار من السعودية.. المملكة وسيراليون تبحثان تعزيز التعاون في المجالات الإسلامية والدعوية

جهود السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير سيراليون لدى المملكة محمد إس باري.وبحثا خلال الاستقبال عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والجهات المعنية في سيراليون، ولا سيما في المجالات الإسلامية والدعوية.وثمّن سفير سيراليون ما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين واستضافة عدد من حجاج سيراليون ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.كما أشاد بما شاهده من نهضة ورقي، في مختلف المستويات بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة.