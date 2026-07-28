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أخبار من السعودية.. فعاليات للدفاع المدني لتعزيز الوعي بمخاطر الغرق.. لا تهمل التعليمات

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واس - الرياض 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. فعاليات للدفاع المدني لتعزيز الوعي بمخاطر الغرق.. لا تهمل التعليمات 1/3
  • أخبار من السعودية.. فعاليات للدفاع المدني لتعزيز الوعي بمخاطر الغرق.. لا تهمل التعليمات 2/3
  • أخبار من السعودية.. فعاليات للدفاع المدني لتعزيز الوعي بمخاطر الغرق.. لا تهمل التعليمات 3/3

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - شاركت المديرية العامة للدفاع المدني، ضمن فعاليات اليوم العالمي للوقاية من الغرق، الذي يوافق 25 يوليو من كل عام، في مختلف مناطق المملكة.
وتضمنت الفعاليات التوعوية، معارض للتعريف بمهام فرق الإنقاذ المائي وتجهيزاتها، وأهمية الالتزام باشتراطات السلامة في المسطحات المائية، ومراقبة الأطفال، وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة أو الخطرة.
فعاليات للدفاع المدني لتعزيز الوعي بمخاطر الغرق.. لا تهمل التعليمات- واس
فعاليات للدفاع المدني لتعزيز الوعي بمخاطر الغرق.. لا تهمل التعليمات - واس

وتأتي مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني لتعزيز مستوى الوعي بمخاطر الغرق، وثقافة السلامة والوقاية، والتعريف بالإجراءات الوقائية التي تسهم في حماية الأرواح.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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