أخبار من السعودية.. 371 موضوعًا و8 مليون مستفيد.. تفاصيل مشروع التقويم الدعوي 1448هـ

مشروع التقويم الدعوي لعام 1448هـ

برامج الأمن الفكري

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - دشّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مشروع التقويم الدعوي لعام 1448هـ، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير العمل الدعوي ورفع كفاءة البرامج الدعوية.ويشتمل التقويم الدعوي على توزيع البرامج الدعوية المستهدفة للعام 1448هـ، التي تتضمن عددًا من البرامج والأنشطة المتنوعة، من أبرزها: المحاضرات، والندوات، والدروس، والكلمات، والملتقيات، إضافةً إلى البرامج المخصصة، والبرامج الدعوية الرقمية المدرجة ضمن التقويم.ويعكس هذا التنوع في البرامج حرص الوزارة على تنويع الوسائل الدعوية وتكاملها، بما يسهم في إيصال الرسالة، وتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز الوعي الشرعي لدى أفراد المجتمع في أمور دينهم، وترسيخ القيم الإسلامية ومفاهيم الوسطية والاعتدال.ويمثل التقويم الدعوي مرجعًا تنظيميًا للمناشط الدعوية خلال العام 1448هـ، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق والتكامل بين الفروع، وتحقيق جودة الأداء، مما ينعكس إيجابًا على مخرجات العمل الدعوي وأثره في المجتمع.ويحتوي التقويم الدعوي على (371) موضوعًا، و(40) يومًا علميًا، فيما قد يزيد عدد المستفيدين على (8,767,679) مستفيدًا.وكانت الوزارة قد نفذت في العام السابق (123,539) محاضرة، و(97,480) درسًا, و(133,711) كلمة، إلى جانب (3,056) لقاءً دعويًا، و(1,718) ندوة، إضافةً إلى (2,658) دورة علمية.فيما بُثت (92,786) رسالة دعوية ورقمية، ونُفذ (55,883) منشطًا في العقيدة، ونحو (27,556) منشطًا في الوسطية والاعتدال، فيما بلغ عدد البرامج العامة (34,392) منشطًا.وفي مجال الأمن الفكري، وصل عدد البرامج إلى (43,201) منشط، إضافةً إلى برامج مواجهة الانحرافات الفكرية التي بلغت (21,214) منشطًا، وكذلك برامج القيم الإسلامية التي بلغت (19,091) منشطًا.ويشتمل التقويم الدعوي على برامج أسبوعية وشهرية تغطي جميع أشهر العام الهجري، وتتضمن موضوعات في العقيدة، والعبادات، والأخلاق، والأسرة، والوطن، والأمن الفكري، والقرآن الكريم، والسنة النبوية.إلى جانب برنامج "اليوم العلمي", الذي يركز على تدريس عدد من المتون والكتب العلمية المعتمدة، بما يسهم في إثراء المحتوى الدعوي، ورفع المستوى العلمي للدعاة، وتعزيز جودة البرامج الدعوية.