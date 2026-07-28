أخبار من السعودية.. البديوي: محاولة استهداف المملكة تهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 01:59 صباحاً كتب شريف احمد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره لمحاولة استهداف المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها.
وأكد تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة، وتأييده لجميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
أدانت دولة فلسطين الهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها المطلق لأي اعتداء يمس أمن المملكة وسيادتها أو يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن تضامن دولة فلسطين الكامل مع المملكة، قيادة وشعبًا، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن دولة فلسطين ترفض جميع أشكال العدوان التي تستهدف الدول العربية، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بأحكام القانون الدولي.
كما أدانت سوريا بأشد العبارات محاولة استهداف منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية، عادةً هذه الاعتداءات انتهاكًا لأمن المملكة واستقرارها، وتهديدًا لأمن المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم، تضامن سوريا مع المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وجددت موقفها الداعي إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة، وتأييده لجميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
تضامن فلسطيني مع المملكة
أدانت دولة فلسطين الهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها المطلق لأي اعتداء يمس أمن المملكة وسيادتها أو يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن تضامن دولة فلسطين الكامل مع المملكة، قيادة وشعبًا، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن دولة فلسطين ترفض جميع أشكال العدوان التي تستهدف الدول العربية، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بأحكام القانون الدولي.
سوريا تدين العدوان
كما أدانت سوريا بأشد العبارات محاولة استهداف منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية، عادةً هذه الاعتداءات انتهاكًا لأمن المملكة واستقرارها، وتهديدًا لأمن المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم، تضامن سوريا مع المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وجددت موقفها الداعي إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.