أخبار من السعودية.. البحرين: محاولة استهداف منشآت بترولية سعودية انتهاك للقانون الدولي

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة الهجوم الإرهابي التي استهدفت منشآت بترولية في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض بطائرات مسيّرة أُطلقت من الأراضي العراقية ونفّذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران.
وأشارت إلى أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحدٍ سافر لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وتهديد للأمن والاستقرار الإقليميين ولإمدادات الطاقة، وتقويض ممنهج للجهود الرامية إلى خفض التصعيد.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها المدنية والحيوية.
وبينت أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزءٌ لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، وأن المساس بهما لا يستهدف دولةً بعينها، وإنما يمسّ أمن المنطقة بأسرها ومصالح شعوبها.
وأشارت إلى أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحدٍ سافر لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وتهديد للأمن والاستقرار الإقليميين ولإمدادات الطاقة، وتقويض ممنهج للجهود الرامية إلى خفض التصعيد.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها المدنية والحيوية.
وبينت أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزءٌ لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، وأن المساس بهما لا يستهدف دولةً بعينها، وإنما يمسّ أمن المنطقة بأسرها ومصالح شعوبها.