أخبار من السعودية.. استئصال بؤرة سرطانية بالكبد ينهي رحلة علاج سبعيني بالمدينة المنورة 

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة الكبد بالمستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة من إجراء عملية جراحية متقدمة وناجحة لاستئصال بؤرة ثانوية بالمرارة والكبد في الفص الأيمن لمريض في العقد السابع من عمره، وذلك عقب خضوعه في وقت سابق لعملية استئصال لسرطان القولون، حيث جاء هذا التدخل الطبي النوعي ليُوجّه ضربة جديدة للورم ويمنع انتشاره، مشكلاً محطة مهمة في رحلة تعافي المريض. دراسة وتقييم الحالة وأوضحت المدينة الطبية أن الحالة خضعت لدراسة وتقييم شاملين عبر اجتماع التخصصات الدقيقة (MDT) مع استكمال خطة العلاج الكيماوي المبدئي، مشيرة إلى أن الفحوصات والتدقيق الطبي أظهرا استقرار البؤرة الكبدية وتأكيد عدم وجود أي انتشار جديد للورم، وهو ما أهّل المستفيد للدخول فوراً إلى غرفة العمليات وإجراء التدخل الجراحي المطلوب.

وبينت أن العملية أُجريت وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال اعتماداً على تقنيات حديثة ومتطورة للتحكم الدموي، وبالتعاون المباشر مع فريق الأشعة التداخلية الذي تولى إجراء الموجات فوق الصوتية أثناء السير في خطوات الجراحة، مما أتاح تحديد العلاقات التشريحية للأنسجة بدقة متناهية والتأكد التام من سلامة الفص الأيسر للكبد وخلوه من أية أورام أو بؤر أخرى.

وأشارت إلى أن العملية تكللت بالنجاح الكامل دون تسجيل أية مضاعفات، حيث تمكن المريض من التماثل للشفاء بشكل سريع وغادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة، لافتة إلى أن هذا النجاح يعكس مستوى التكامل والجاهزية العالية بين مختلف الفرق والأنظمة الطبية، ويُبرز في الوقت ذاته التطور المتسارع الذي تشهده المنظومة الصحية في المنطقة، اتساقاً مع مستهدفات نموذج الرعاية الصحية السعودي القائم على تقديم خدمات تخصصية شاملة ومترابطة تضع سلامة المستفيد في مقدمة أولوياتها.

