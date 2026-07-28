أخبار من السعودية.. "الشؤون الإسلامية" تدرب 50 عالمًا يمنيًا بمكة على استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة الدعوة

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الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً ببرنامج التواصل مع علماء اليمن، يوم الخميس 9 صفر 1448هـ في مكة المكرمة، دورةً تدريبيةً متخصصة بعنوان “مهارات التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في خدمة الدعوة وصناعة المحتوى”، بمشاركة (50) عالمًا وداعيةً وممثلًا للمكونات الدعوية من مختلف المحافظات اليمنية.
وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بأحدث تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنمية مهاراتهم في توظيف هذه الأدوات الحديثة لتطوير الخطاب الدعوي، ورفع جودة المحتوى الإعلامي والمعرفي، بما يسهم في إيصال الرسالة الدعوية بأساليب أكثر فاعلية وتأثيرًا، إلى جانب مواكبة التحولات التقنية المتسارعة والاستفادة منها في خدمة الدعوة.
وفي ختام الدورة، أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، مثمنين جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم هذه البرامج النوعية، مؤكدين أنها أسهمت في تنمية مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمة الدعوة وصناعة المحتوى، بما يواكب التطورات التقنية ويخدم المجتمعات الإسلامية.
وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بأحدث تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنمية مهاراتهم في توظيف هذه الأدوات الحديثة لتطوير الخطاب الدعوي، ورفع جودة المحتوى الإعلامي والمعرفي، بما يسهم في إيصال الرسالة الدعوية بأساليب أكثر فاعلية وتأثيرًا، إلى جانب مواكبة التحولات التقنية المتسارعة والاستفادة منها في خدمة الدعوة.
أبرز محاور الدورةوتناولت الدورة عددًا من المحاور العلمية والتطبيقية، شملت التعريف بأبرز أدوات الذكاء الاصطناعي، وآليات توظيفها في إعداد البحوث والمواد العلمية، وصناعة المحتوى الرقمي، وإدارة المنصات الإعلامية، إضافة إلى تطبيقات عملية في مجالات الدعوة والتوعية المجتمعية، بما يعزز كفاءة المشاركين في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة العمل الدعوي.
وفي ختام الدورة، أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، مثمنين جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم هذه البرامج النوعية، مؤكدين أنها أسهمت في تنمية مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمة الدعوة وصناعة المحتوى، بما يواكب التطورات التقنية ويخدم المجتمعات الإسلامية.