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أخبار من السعودية.. بتوجيهات القيادة.. إجلاء 3 مواطنين سعوديين طبيًا من تركيا إلى المملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. بتوجيهات القيادة.. إجلاء 3 مواطنين سعوديين طبيًا من تركيا إلى المملكة

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - باشرت سفارة المملكة العربية لدى جمهورية تركيا نقل ثلاثة مواطنين سعوديين عبر الإخلاء الطبي من مدينة طرابزون إلى المملكة، لاستكمال تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية المواطنين السعوديين في الخارج.

وجاءت عملية الإخلاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث جرى نقل المواطنين بواسطة طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

وأكدت السفارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة المستمرة في تقديم الرعاية للمواطنين خارج البلاد، داعيةً الله أن يمنّ على المواطنين الثلاثة بالشفاء العاجل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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