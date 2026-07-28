أخبار من السعودية.. عاجل .. «الأرصاد»: حرارة أغسطس أعلى من المعدل وزيادة في الرياح على معظم المناطق

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع متوسط درجات الحرارة السطحية عن المعدل الطبيعي على جميع مناطق المملكة بدرجات متفاوتة خلال شهر أغسطس، مع فرص لهطول أمطار أقل من المعدل على عدد من المناطق، إلى جانب زيادة سرعة الرياح عن مستوياتها الطبيعية على معظم أنحاء المملكة.

وأوضح المركز أن التوقعات الاحتمالية تشير إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة السطحية عن المعدل الطبيعي على جميع مناطق المملكة، فيما يُتوقع أن يصل أقصى ارتفاع عن المعدل إلى نحو 1.6 درجة مئوية على منطقتي جازان والباحة، وأجزاء من غرب عسير وجنوب غرب منطقة مكة المكرمة، مع انخفاض مقدار التغير على بقية المناطق.

حالة الأمطار والرياح

وفيما يتعلق بالأمطار، أشار المركز إلى أن التوقعات الاحتمالية تفيد بفرصة هطول أمطار أقل من المعدل على منطقتي جازان والباحة، وأجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير ونجران والشرقية، بنسبة حدوث تتراوح بين 45 و80%، فيما يُتوقع أن تكون الأمطار حول معدلاتها الطبيعية على بقية مناطق المملكة.

وبيّنت خرائط توقعات التغير عن المعدل احتمالية تسجيل أمطار أقل من المعدل بصورة أوضح على منطقة جازان، وأجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.

وفي جانب الرياح، توقع المركز زيادة سرعة الرياح عند مستوى 850 هكتوباسكال عن المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة، على أن تصل أعلى زيادة إلى نحو 0.9 متر في الثانية على وسط وجنوب غرب المملكة.

وأشار إلى سيادة الرياح ذات الاتجاه الجنوبي الشرقي على جنوب وجنوب غرب المملكة، فيما تتحول إلى جنوبية غربية على المناطق الوسطى.

وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: «مع دخول شهر أغسطس، آخر أشهر فصل الصيف، تشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل على معظم مناطق المملكة، وهطول أمطار أقل من المعدل على جازان والباحة وأجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير ونجران والشرقية، وحول المعدل في بقية مناطق المملكة، إلى جانب زيادة سرعة الرياح عن معدلها الطبيعي على معظم المناطق».