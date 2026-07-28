أخبار من السعودية..  برامج توعوية وإرشادية لزوار جبل الرحمة خلال موسم العمرة 1448هـ

الوعي الشرعي

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة تواصل تنفيذ برامجها التوعوية والإرشادية المخصصة لخدمة زوار جبل الرحمة بمشعر عرفات خلال موسم العمرة للعام الحالي 1448هـ.وبيّنت الوزارة أن البرامج تشمل الرد على استفسارات الزوار عبر كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة في محيط جبل الرحمة ومسجد نمرة، بمشاركة دعاة ومترجمين بعدة لغات، إلى جانب تقديم الإرشادات الشرعية، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، والتنبيه على الأخطاء الشرعية، وتوزيع المطبوعات والإصدارات التوعوية بلغات متعددة.أضافت الوزارة أن هذه الخدمات تستهدف رفع مستوى الوعي الشرعي لدى زوار المواقع التاريخية، وتعريفهم بالأحكام المتعلقة بزيارتها، بما يراعي تنوع جنسياتهم ولغاتهم.وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من زوار جبل الرحمة عبّروا عن تقديرهم للخدمات التوعوية والإرشادية المقدمة، مؤكدين أنها أسهمت في تعزيز معرفتهم بالأحكام الشرعية وتيسير زيارتهم للموقع.ووفقًا للوزارة، تأتي هذه البرامج ضمن جهودها في نشر الوعي الشرعي وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.