أخبار من السعودية.. 208 آلاف عملية تواصل مع ديوان المظالم خلال 6 أشهر

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - أعلن ديوان المظالم عن التعامل مع نحو 208 آلاف عملية تواصل للمستفيدين خلال النصف الأول من عام 2026، عبر قنواته الرقمية والاتصالية. وتهدف هذه الجهود لرفع جودة الخدمات وتحقيق مستهدفات منظومته الاستراتيجية. التواصل عبر القنوات الرقمية وأوضح مركز إدارة العمليات القضائية التابع للديوان أن إجمالي العمليات المسجلة بلغ 207,932 عملية تواصل متنوعة. وشملت هذه العمليات الاتصال الموحد، وخدمات الجمهور، والمحادثة الفورية، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وكشف التقرير الصادر عن المركز أن إدارة خدمات المستفيدين تلقت أكثر من 130 ألف اتصال هاتفي خلال الفترة ذاتها. وتجاوز عدد عمليات التواصل التي تمت عبر المنصات الرقمية 66 ألف عملية.

وتصدرت الاستفسارات تصنيفات التواصل، مستحوذة على أكثر من 80 بالمائة من إجمالي العمليات المسجلة. وتوزعت النسبة المتبقية من تفاعل المستفيدين بين الشكاوى، والدعم الفني، والمقترحات التطويرية. تطوير الخدمات المقدمة وأشار ديوان المظالم إلى اهتمامه بتعزيز قنوات التواصل مع المستفيدين للاستفادة من ملاحظاتهم في تطوير الخدمات. وتأتي هذه الإجراءات في إطار مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 الرامية لتطوير العمل المؤسسي.

وتؤكد استراتيجية الديوان على أهمية التواصل الفعّال والاستجابة لاحتياجات المراجعين لتعظيم الأثر الخدمي. وتسهم هذه الخطوات في تحقيق الريادة المنشودة داخل قطاع القضاء الإداري وتسهيل وصول المستفيدين للخدمات.