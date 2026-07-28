أخبار من السعودية.. عاجل - تقديم موعد إيداع دفعة الضمان الاجتماعي المطور للدورة «56» إلى الخميس

الحسابات البنكية المسجلة

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم موعد إيداع دفعة الضمان الاجتماعي المطور للدورة رقم «56»، لتكون يوم الخميس 30 يوليو 2026م، مع بدء إشعار المستفيدين المؤهلين بنتائج الأهلية عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة.وأوضحت الوزارة أن نتائج أهلية الدورة «56» أصبحت متاحة، حيث يمكن للمستفيدين التحقق من حالة الأهلية والاستحقاق من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والاطلاع على تفاصيل الطلب وحالة الاستحقاق، إضافة إلى معرفة قيمة الدعم المقرر في حال الأهلية.بيّنت أن إيداع مبالغ الدعم للمستفيدين المؤهلين سيتم في الحسابات البنكية المسجلة لدى النظام اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026م، بعد تقديم موعد الصرف، داعيةً المستفيدين إلى التأكد من صحة بياناتهم البنكية ومتابعة حساباتهم لاستلام المستحقات فور إيداعها.ويأتي تقديم موعد الإيداع في إطار تنظيم مواعيد صرف برامج الدعم الاجتماعي، بما يضمن وصول المستحقات إلى المستفيدين في الوقت المحدد، واستمرار تقديم الدعم للأسر والأفراد المستحقين وفق ضوابط ومعايير نظام الضمان الاجتماعي المطور.