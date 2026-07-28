أخبار من السعودية.. وزراء خارجية مجلس التعاون يبحثون قضايا حرية الملاحة في مضيق هرمز

حرية الملاحة

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، عبر الاتصال المرئي، في لقاء تشاوري مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتبادل الوزراء الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة، ومستجدات المفاوضات الجارية، والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين.كما بحث اللقاء سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات، وفقًا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج.وأكد الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك، وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية، وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف.