أخبار من السعودية.. جدة.. تنفيذ تمرين ميداني يحاكي إجراءات الاستجابة والتعامل مع انهيارات المباني

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الإدارة العامة للدفاع المدني

جاهزية الفرق الميدانية

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة، تمرينًا ميدانيًا يحاكي إجراءات الاستجابة والتعامل مع انهيارات المباني، والإيواء والإغاثة الإنسانية، بمشاركة الإدارات المعنية بالأمانة وعدد من الجهات الحكومية والخدمية.وذلك ضمن جهودها المستمرة لرفع مستوى الجاهزية التشغيلية، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة للتعامل مع الحوادث الطارئة والحد من آثارها.ويهدف التمرين إلى قياس جاهزية خطط الطوارئ، واختبار كفاءة التنسيق بين الجهات المشاركة في إدارة حوادث انهيارات المباني، بدءًا من تلقي البلاغ وتقييم الموقف، مرورًا بعمليات البحث والإنقاذ والإخلاء والإسعاف، وانتهاءً بتشغيل مراكز الإيواء وتقديم خدمات الإغاثة الإنسانية واستعادة الخدمات وفق الخطط والإجراءات المعتمدة.وشاركت في تنفيذ الفرضية محافظة جدة، إلى جانب الإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة مرور جدة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، وفروع عدد من الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة.فيما باشرت إدارات الأمانة المختصة مهامها الميدانية، ممثلة في الإدارة العامة للطوارئ والأزمات والإدارات الفنية والخدمية، وفق الأدوار والمسؤوليات المحددة ضمن خطط الطوارئ.وتضمن سيناريو التمرين مباشرة موقع الحادث، حيث باشرت الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وإدارة مرور جدة، إلى جانب الفرق المختصة في أمانة جدة، تنفيذ مهامها وفق الأدوار والمسؤوليات المعتمدة، وشملت تأمين الموقع، والبحث والإنقاذ وإخراج المحتجزين، وتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين، وإدارة الحركة المرورية، وحصر الأضرار وتقييم السلامة الإنشائية، إلى جانب تجهيز وتشغيل مواقع الإيواء، وتوفير خدمات الإغاثة الإنسانية، واستكمال أعمال إزالة مخلفات الحادث وإعادة تأهيل الموقع تمهيدًا لاستعادة الخدمات وعودة الوضع إلى طبيعته.وأوضح مدير مركز الأزمات والكوارث بالأمانة، فيصل بن سعد عيبان، أن التمرين نُفذ وفق سيناريو متكامل يغطي جميع مراحل إدارة الحدث، بدءًا من تلقي البلاغ والتعامل الميداني، مرورًا بأعمال الإيواء والإغاثة الإنسانية، وانتهاءً باستعادة الخدمات، بهدف اختبار فاعلية الخطط المعتمدة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة، وتعزيز جاهزية الفرق الميدانية للتعامل مع هذا النوع من الحوادث بكفاءة.يأتي لك ضمن جهود أمانة محافظة جدة لتطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات، ورفع جاهزية الجهات المشاركة، وتعزيز كفاءة أعمال الإيواء والإغاثة الإنسانية، وتسريع احتواء آثار الحوادث، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات واستمرارية الخدمات البلدية.​​​​