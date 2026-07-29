أخبار من السعودية.. وزير الخارجية يبحث حماية حرية الملاحة مع نظرائه في قطر والكويت والبحرين

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالات هاتفية منفصلة من كلٍ من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت، ووزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاتصالات بحث التطورات التي تشهدها المنطقة، والتأكيد على بذل الجهود لخفض التصعيد وحماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في الحد من التداعيات الأمنية والاقتصادية للأزمة.

كما جرى إدانة واستنكار اعتداءات إيران والميليشيات الإرهابية التابعة لها في العراق واليمن، مؤكدين تضامنهم الكامل في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمن واستقرار دول المنطقة، ورفضهم لجميع الأعمال التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدين ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها ويعزز العمل الخليجي المشترك.

