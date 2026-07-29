أخبار من السعودية.. السعودية: الدمار في غزة وإرهاب المستوطنين بالضفة يقوضان فرص السلام

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الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - شاركت المملكة العربية السعودية، بصفتها الرئيس المشارك للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين إلى جانب مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، في أعمال الاجتماع العاشر للتحالف العالمي، الذي استضافته الجمهورية الإيطالية في روما، بمشاركة الدول الأعضاء والشركاء الدوليين.
ورأست وفد المملكة رئيسة فريق التفاوض بوزارة الخارجية الوزيرة المفوضة الدكتورة منال بنت حسن رضوان، حيث أكدت في كلمتها خلال الاجتماع أن المجتمع الدولي يمتلك اليوم إطارًا سياسيًا متكاملًا لدفع جهود السلام، يستند إلى إعلان نيويورك، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، وخطة الرئيس ترمب الشاملة.
وحذرت المملكة من الهوة بين الجهود الدولية واستمرار تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن الدمار والمعاناة الإنسانية في غزة، واستمرار الاستيطان، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات العسكرية، والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية، تقوض فرص جدوى أي مسار لإعادة الاستقرار والسلام.
وأكدت أن هذه الرؤية التي ترتكز على مبادرة السلام العربية، وإعلان نيويورك، وخطة السلام الشاملة، تمثل المسار الواقعي الوحيد لتحقيق الأمن والكرامة والازدهار لجميع دول المنطقة.
وجددت المملكة التزامها بمواصلة العمل مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، والجمهورية الإيطالية، وأعضاء التحالف العالمي، والسلطة الوطنية الفلسطينية، لترجمة هذه الرؤية إلى خطوات عملية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب إرادة سياسية، ومسؤولية جماعية، وتنفيذًا جادًا لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل.
ورأست وفد المملكة رئيسة فريق التفاوض بوزارة الخارجية الوزيرة المفوضة الدكتورة منال بنت حسن رضوان، حيث أكدت في كلمتها خلال الاجتماع أن المجتمع الدولي يمتلك اليوم إطارًا سياسيًا متكاملًا لدفع جهود السلام، يستند إلى إعلان نيويورك، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، وخطة الرئيس ترمب الشاملة.
وحذرت المملكة من الهوة بين الجهود الدولية واستمرار تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن الدمار والمعاناة الإنسانية في غزة، واستمرار الاستيطان، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات العسكرية، والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية، تقوض فرص جدوى أي مسار لإعادة الاستقرار والسلام.
حق الشعب الفلسطينيوشددت رضوان على أن السلام الدائم لا يتحقق بالتدابير الأمنية أو المساعدات الإنسانية وحدها، وإنما عبر مسار سياسي شامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ويحقق في الوقت ذاته الأمن للجميع والشراكة الحقيقة بين شعوب المنطقة كافة والاندماج الإقليمي.
وأكدت أن هذه الرؤية التي ترتكز على مبادرة السلام العربية، وإعلان نيويورك، وخطة السلام الشاملة، تمثل المسار الواقعي الوحيد لتحقيق الأمن والكرامة والازدهار لجميع دول المنطقة.
وجددت المملكة التزامها بمواصلة العمل مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، والجمهورية الإيطالية، وأعضاء التحالف العالمي، والسلطة الوطنية الفلسطينية، لترجمة هذه الرؤية إلى خطوات عملية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب إرادة سياسية، ومسؤولية جماعية، وتنفيذًا جادًا لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل.