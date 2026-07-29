أخبار من السعودية.. الدفاع تعلن شن ضربات ضد أهداف للميليشيات على أراضي العراق المرتبطة بالاستهدافات على المملكة-عاجل

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع، أن القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية شنت اليوم الأربعاء، ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة للميليشيات الموجودة على أراضي جمهورية العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أنه إلحاقًا بالبيانين الصادرين من وزارة الدفاع يومي الاثنين (13 صفر 1448ه) والثلاثاء (14 صفر 1448ه) الموافقين (27- 28 يوليو 2026م) من أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، وأن هذه الاعتداءات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وما جرى التأكيد عليه من حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين ومصداقًا لقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، وانطلاقًا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، قامت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية هذا اليوم الأربعاء (15 صفر 1448ه) الموافق (29 يوليو 2026م) بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات الموجودة على أراضي جمهورية العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة.



وتؤكد المملكة على أنها لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له.