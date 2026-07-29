أخبار من السعودية.. المملكة تؤكد أن الضربات على الميليشيات أتت انطلاقًا من حق الدفاع عن النفس

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - أكدت المملكة العربية السعودية أن الضربات التي شنتها القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية ردًا على أهداف محددة في العراق، أتت انطلاقًا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وصدر عن وزارة الخارجية بيان فيما يلي نصه: "إلحاقًا للبيانين الصادرين من وزارة الخارجية يومي الاثنين 13 / 2 / 1448هـ (الموافق 27 / 7 / 2026م) والثلاثاء 14 / 2 / 1448هـ (الموافق 28 /7 / 2026م) بشأن ما تعرضت له المملكة من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الموالية لإيران في العراق، وما تضمنه البيانان من عزم المملكة على ردع المعتدين، وحقها في الرد، تؤكد الوزارة أن هذا النهج العدواني الذي انتهجته الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق قد جاء في وقت كانت فيه المملكة تبذل الجهود للإسهام في إنهاء التصعيد في المنطقة، وبما يحفظ أمنها واستقرارها، لكن هذه الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول، وانتهاك القانون الدولي، وتجاهل ما تقتضيه الأخوة الإسلامية من الالتزام بمباديء حسن الجوار".
وأضاف البيان: "تؤكد المملكة أن الضربات التي شنتها القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية هذا اليوم الأربعاء 15 / 2 / 1448هـ (الموافق 29 / 7 / 2026م) ردًا على أهداف محددة في أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، أتت انطلاقًا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وصدر عن وزارة الخارجية بيان فيما يلي نصه: "إلحاقًا للبيانين الصادرين من وزارة الخارجية يومي الاثنين 13 / 2 / 1448هـ (الموافق 27 / 7 / 2026م) والثلاثاء 14 / 2 / 1448هـ (الموافق 28 /7 / 2026م) بشأن ما تعرضت له المملكة من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الموالية لإيران في العراق، وما تضمنه البيانان من عزم المملكة على ردع المعتدين، وحقها في الرد، تؤكد الوزارة أن هذا النهج العدواني الذي انتهجته الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق قد جاء في وقت كانت فيه المملكة تبذل الجهود للإسهام في إنهاء التصعيد في المنطقة، وبما يحفظ أمنها واستقرارها، لكن هذه الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول، وانتهاك القانون الدولي، وتجاهل ما تقتضيه الأخوة الإسلامية من الالتزام بمباديء حسن الجوار".
وأضاف البيان: "تؤكد المملكة أن الضربات التي شنتها القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية هذا اليوم الأربعاء 15 / 2 / 1448هـ (الموافق 29 / 7 / 2026م) ردًا على أهداف محددة في أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، أتت انطلاقًا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".