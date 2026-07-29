أخبار من السعودية.. طقس الأربعاء.. أمطار متوسطة إلى غزيرة واستمرار الرياح والأتربة

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:49 مساءً كتب شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، تتحول خلال المساء جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 05-15 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول خلال المساء شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة وأتربة مثارة وأمطار متوسطة على المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.

تبدا الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.



يشمل التنبيه الخفجي والنعيرية وقرية العليا

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية

وتبدأ الأتربة المثارة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء وبقيق

ويصاحبها: رياح نشطة تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات

بينما تشهد العديد وذعبلوتن أمطارًا متوسطة، من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 9 مساء

ومعها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية