أخبار من السعودية.. عاجل - "الاتصالات" تمنع التعرفات غير المعتمدة.. وتضع سقفًا لرسوم التبرعات

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:49 مساءً كتب شريف احمد - طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشروعاً لتحديث تنظيمات تعرفة خدمات التجزئة لتعزيز التنافسية والشفافية.

ويحظر التنظيم الجديد تقاضي أي تعرفة غير معتمدة، ويضبط العروض المؤقتة وبرامج الولاء لحماية حقوق المستخدمين.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يهدف إلى تعزيز الوصول لخدمات اتصالات متطورة وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز.

وتشمل التنظيمات خدمات التجزئة المقدمة للمستخدم النهائي كدقائق الاتصال والرسائل النصية وبيانات الإنترنت. مقدم الخدمة والمستخدم ومنعت الهيئة أي اتفاق أو ترتيبات بين مقدم الخدمة والمستخدم لتقاضي تعرفة تختلف عن التعرفة المعتمدة رسمياً، وشددت التنظيمات على عدم جواز استمرار العروض المؤقتة أو الإعلان عنها بعد انتهاء مدتها إلا بموافقة مسبقة.

وألزم المشروع التشريعي مقدمي الخدمات بالحصول على اعتماد رسمي قبل إطلاق أو تطبيق برامج الولاء للمشتركين.

وبيّنت التحديثات أن «المزايا» تشمل الفوائد المالية كتقسيط الأجهزة والاسترداد النقدي والاشتراكات المخفضة في التطبيقات. تقديم خدمة التبرعات وكشفت الهيئة عن أحقيتها في وضع حد أعلى للمقابل المالي المستقطع عند تقديم خدمة التبرعات للجهات الخيرية، وأشارت إلى تحديد سقف أعلى لتعرفة استقبال المكالمات لمشتركي خدمة الاتصال المجاني المتصل بهم للحد من التجاوزات.

ولفتت الهيئة إلى جواز تحديد عدد طلبات التعرفة التي يمكن لمقدم الخدمة طلب اعتمادها يومياً أو شهرياً أو سنوياً، وأضافت أن الصلاحيات تشمل وضع شروط صارمة للعروض الرقمية وخدمات النفاذ اللاسلكي الثابت «FWA» والخدمات الترحالية.

وأكدت التنظيمات المحدثة حق الهيئة في فرض حدود لقيود الاستخدام تحقيقاً لأغراضها التنظيمية ووفقاً لصلاحياتها، ويشترط التحديث اعتماد الهيئة لأي تعديل على التعرفة سواء كان بالزيادة أو النقص كتقديم الخصومات للمستخدمين.