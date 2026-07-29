أخبار من السعودية.. "الأرصاد" يفند شائعات "النينيو" ويحذر من المصطلحات غير العلمية

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:49 مساءً كتب شريف احمد - أكد المركز الوطني للأرصاد رصده تداول معلومات وتفسيرات غير دقيقة ومبالغ فيها بشأن تقريره الخاص بظاهرة ”النينيو“ عبر بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا وسائل الإعلام ورواد المنصات الرقمية إلى تحري الدقة في نقل التقارير الصادرة عنه، والالتزام بالمصطلحات العلمية المعتمدة، وتجنب الاجتزاء أو التأويل أو المبالغة التي قد تغيّر مضمون المعلومات المناخية.





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وأوضح المركز أن بعض الجهات استخدمت مصطلحات غير علمية، من بينها مصطلح ”الاحتراق“، رغم أنها لا تمت بصلة إلى محتوى التقرير، الذي يهدف في الأساس إلى شرح مراحل تشكل ظاهرة ”النينيو“ وتطوراتها استنادًا إلى النماذج المناخية المعتمدة، دون تضمين أي أوصاف أو تعبيرات خارجة عن الإطار العلمي.

وأشار إلى أن اجتزاء النصوص أو نشر تفسيرات غير دقيقة يؤدي إلى تشويه مضمون المعلومات وإثارة الشكوك حول طبيعة الظواهر المناخية وآثارها، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مثل هذه التقارير، لما لها من تأثير في رفع مستوى الوعي وتعزيز الفهم الصحيح للمتغيرات المناخية.

وشدد المركز الوطني للأرصاد على أنه سيواصل إصدار تقارير دورية وشفافة بشأن تطورات ظاهرة ”النينيو“، والإعلان عن أي مستجدات فور توفرها، بما يضمن وصول المعلومات الدقيقة والموثوقة إلى وسائل الإعلام والجمهور.