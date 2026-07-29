أخبار من السعودية.. برعاية خادم الحرمين.. تنظيم منتدى الرياض الدولي الإنساني الخامس أبريل 2027

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 06:32 مساءً كتب شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ينظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يومي 11 و12 أبريل 2027م، منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الخامسة.

وذلك في مدينة الرياض، بمشاركة عدد من رؤساء المنظمات والمانحين والعاملين والخبراء في مجال العمل الإنساني من مختلف دول العالم، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.

وبهذه المناسبة رفع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على الرعاية الكريمة لأعمال الدورة الخامسة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني، مؤكدًا أنها تجسد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على دعم العمل الإنساني والإغاثي السعودي وتوسيع آفاقه في شتى أنحاء العالم.

وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يسعد بمشاركة ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية في المنتدى، معربًا عن أمله بأن تتوج فعاليات المنتدى في تطوير مسيرة العمل الإنساني وبناء شراكات إستراتيجية مستدامة، وتيسير الوصول للفئات المحتاجة والمتضررة في دول العالم كافة.