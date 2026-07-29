ليلة من الجنون.. قصف سعودي على العراق وهجوم على ثلاث ناقلات نفط

بيروت - نادين الأحمد - وكالات – أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، إطلاق صواريخ باليستية قال إنها استهدفت قاعدة جوية أميركية، إلى جانب مركز القيادة المركزية العسكرية الأميركية في الأردن، وذلك وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية. وكان الجيش الأميركي، أفاد في وقت سابق، أنه اعترض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه القوات الأميركية في الشرق الأوسط، ووصف ذلك بأنه “محاولة هجوم مباغتة” من طهران. وفيما لم يذكر بيان القيادة المركزية الأميركية الموقع المحدد الذي قالت إن إيران حاولت استهدافه، ذكر موقع أكسيوس، نقلًا عن مسؤول، أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أميركية في الأردن. الحرس الثوري: استهدفنا قاعدة أميركية في الأردن وقال الحرس الثوري، في بيان، إن قواته الجوية “استهدفت قاعدة جوية أميركية ومركز القيادة المركزية في الأردن بعدة صواريخ باليستية”، موضحًا أن العملية جاءت “ردًا على الأعمال العدوانية للجيش الأميركي”، بحسب البيان. وأضاف الحرس الثوري أن “المقاومة ستستمر طالما استمرت التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستمرت الأعمال غير القانونية والعدائية للقوات الأميركية ضد مصالحنا”، داعيًا إلى “وقف تهديدات السلطات الأميركية وتدخلاتها غير القانونية”. وفي تطور آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ثلاث ناقلات نفط كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز، وفق ما أوردته وكالة “تسنيم” الإيرانية. ونقلت الوكالة عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري قولها إن “ثلاث ناقلات نفط مخالفة تجاهلت التحذيرات وواصلت الإبحار في مسار وصفته بأنه خطير وغير قانوني، قبل أن يتم استهدافها وإجبارها على التوقف”. وأضاف البيان أن البحرية التابعة للحرس الثوري حذرت مجددًا من أن ما وصفته بـ”تدخلات الجيش الأميركي وأوامره غير القانونية للسفن في المنطقة لن تمر دون رد”. ومنذ 24 يوليو/ تموز الجاري، يسود هدوء حذر في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب 13 ليلة من الضربات الأمريكية المتواصلة على إيران، التي ردت عليها طهران بهجمات قالت إنها استهدفت منشآت ومعدات عسكرية أميركية في دول عربية، بينها الأردن والبحرين والكويت. وجاء هذا التصعيد بعد خلافات بين واشنطن وطهران بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، رغم توقيع الطرفين مذكرة تفاهم في 18 يونيو/حزيران الماضي، وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. في 28 فبراير/شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران، أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، وفق السلطات الإيرانية، فيما ردت طهران بهجمات أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.