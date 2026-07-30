أخبار من السعودية.. تستمر 6 ساعات.. تنبيه من رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على الرياض

- 1/2
- 2/2
الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على منطقة الرياض وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.
وتشمل الحالة التي تبدأ غدًا الخميس من الساعة 1 ظهرًا وتستمر إلى الساعة 7 مساء (العاصمة الرياض، والدرعية، والمزاحمية، والقدية، والحريق، والخرج، والدلم، وحوطة بني تميم، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات).
وتشمل الحالة التي تبدأ غدًا الخميس من الساعة 1 ظهرًا وتستمر إلى الساعة 7 مساء (العاصمة الرياض، والدرعية، والمزاحمية، والقدية، والحريق، والخرج، والدلم، وحوطة بني تميم، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات).