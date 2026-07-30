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أخبار من السعودية.. تستمر 6 ساعات.. تنبيه من رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على الرياض

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واس - الرياض 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. تستمر 6 ساعات.. تنبيه من رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على الرياض 1/2
  • أخبار من السعودية.. تستمر 6 ساعات.. تنبيه من رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على الرياض 2/2

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على منطقة الرياض وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.
وتشمل الحالة التي تبدأ غدًا الخميس من الساعة 1 ظهرًا وتستمر إلى الساعة 7 مساء (العاصمة الرياض، والدرعية، والمزاحمية، والقدية، والحريق، والخرج، والدلم، وحوطة بني تميم، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات).

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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