أخبار من السعودية.. سفلتة 2900 متر وتمديد شبكات الأمطار.. تطوير شامل للطرق بالخفجي

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - تواصل بلدية محافظة الخفجي، تنفيذ أعمال تطوير عدد من الطرق المحورية بالمحافظة. وتستهدف المشاريع الحالية رفع كفاءة شبكة الطرق وتأهيل البنية التحتية ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري وتعزيز السلامة المرورية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة فيصل الزهراني أن الأعمال تشمل مشروع تطوير طريق مكة المكرمة بطول 2,900 متر. وتتضمن الإجراءات تنفيذ أعمال الكشط وإعادة السفلتة، إضافة إلى تأهيل الأرصفة والجزيرة الوسطية وتركيب العلامات المرورية المعتمدة.

دعم البنية التحتية وبين الزهراني تنفيذ مشاريع داعمة للبنية التحتية بشارع الأمير طلال بن عبد العزيز، شملت تمديد شبكات تصريف مياه الأمطار بطول 193 متراً. وربطت البلدية تلك الشبكات بمحطة تصريف مياه الأمطار بحي الخزامى لرفع كفاءة المنظومة وجاهزية الخدمات.

وأضاف أن البلدية أنهت أعمال السفلتة في شارع الأمير طلال وجزء من طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز عقب إتمام شبكات التصريف. وتأتي هذه الخطوات الميدانية ضمن خطة متكاملة لتطوير الطرق وتحسين الخدمات البلدية المقدمة للسكان.

وأكد المتحدث الرسمي استمرار الأمانة في تنفيذ مشاريعها التنموية بمختلف المحافظات وفق الخطط المعتمدة. وتهدف هذه الجهود المستمرة إلى تعزيز المشهد الحضري، ورفع كفاءة السلامة المرورية، بما يواكب مستهدفات التنمية بالمنطقة الشرقية.